Белый дом: НАТО приблизится к российским границам в случае агрессии против Украины

Высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена прокомментировал сегодняшние заявления Владимира Путина

В случае, если Россия продолжит агрессивные действия против Украины, Соединенные Штаты и их союзники готовы применить против Москвы самые решительные меры, в результате чего российской экономике будет нанесен серьезный ущерб, а Кремль получит именно то, чего российское руководство не желает: НАТО приблизится к границам России и усилится в Восточной Европе. Высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена заявил об этом в четверг в ходе телеконференции с журналистами.

Сообщив о том, что США продолжают внимательно следить за «тревожащими нас передвижением сил и развертыванием российских войск вдоль границы с Украиной», представитель Белого дома предупредил: «Очевидно, что если Россия продолжит делать то, что она сейчас делает, мы и наши союзники готовы наложить [на Москву] серьезные издержки, которые нанесут ущерб российской экономике и принесут [Кремлю] то, чего, по их словам, они не хотят: расширение, а не сокращение присутствия НАТО, приближение, а не удаление [НАТО] от России».

Источник подчеркнул, что Москва уже получила это послание от Запада, однако США и союзники также ясно дали понять России о существовании другого пути – общения по дипломатическим каналам, и теперь развитие ситуации зависит от реакции Кремля.

Если Россия выберет этот путь, то, по словам представителя Белого дома, США будут «готовы приступить к дипломатическому общению уже в начале января по нескольким каналам».

«Мы приняли к сведению опасения, которые Россия выражала как в частном порядке, так и публично, и хотим повторить, что любой диалог должен основываться на взаимности, а это означает, что у нас есть собственные вопросы [к России]…, и любой диалог также должен происходить в полной координации с нашими партнерами и союзниками», — подчеркнул источник.

В Белом доме считают, что переговоры должны начаться с того, чтобы Москва согласилась с «базовыми основополагающими принципами и документами по европейской безопасности» — все государства должны уважать территориальную целостность, суверенитет и решения, принимаемые другими странами, а насильственное изменение границ соседних государств является недопустимым.

Источник добавил, что Вашингтон дал понять Москве, что «существенный прогресс на этих переговорах может быть достигнут только в условиях деэскалации, а не эскалации» ситуации вокруг Украины.

Вне зависимости от того, какой путь предпочтет выбрать российское руководство, США и НАТО не планируют делать переговоры публичными, подчеркнул источник. Он заявил, что публичное озвучивание претензий друг к другу «не кажется нам конструктивным».

«Мы не собираемся отвечать на все предложения или комментарии, которые поступают, в том числе от российского президента», — заявил представитель Белого дома.

Отвечая на вопрос о возможных последствиях, ожидающих Россию в случае агрессии против Украины, источник отметил, что действия Запада не будут ограничиваться лишь сферой экономики.

«Мы заявили, что увеличим поддержку возможностей Украины защищать свою территорию, а также успокоим наших партнеров и союзников по НАТО» путем изменений в конфигурации развертывания американских военнослужащих в государствах, находящихся на восточном фланге альянса, заявил собеседник.

Источник отказался комментировать сегодняшнее заявление Путина об американских ракетах, развернутых в Украине и объяснять, что именно имел в виду российский президент – продажу Киеву ракетных систем «Джавелин» или развертывание систем ПРО в Польше и Румынии.

«Не буду проводить своего рода обмен репликами с президентом Путиным по этому поводу. И с точки зрения прояснения того, что он имел в виду – этот вопрос в действительности лучше задать Кремлю, чем нам. Я не собираюсь обсуждать это публично; мы обсудим это в частном порядке», — заявил представитель Белого дома.

Источник повторил, что он не хочет озвучивать гипотезы относительно того, что Путин имел в виду под «ракетами… на пороге нашего дома» — российский президент сделал такое заявление в ходе сегодняшней пресс-конференции.

«Я могу очень легко перечислить целый ряд провокационных развертываний российских войск, наступательных систем… на границах… стран-союзников НАТО. Я не думаю, что принцип “око за око” является продуктивным», — заявил источник, напомнив, что США по-прежнему оказывают помощь Украине в сфере обороны, и только в этом году Киев должен получить такую помощь в сумме 450 млн долларов.

Впрочем, по словам представителя администрации, важно помнить, что системы, которые были переданы в распоряжение Киева, «не позволяют Украине угрожать России в каком-либо значимом смысле… Они поддерживают способность Украины защищаться от агрессии, с которой она сталкивается в режиме реального времени».

Источник еще раз повторил, что, по мнению Белого дома, российский президент пока не принял окончательного решения по поводу вторжения в Украину. Учитывая, что в созданной Путиным политической системе «все полномочия по принятию решений принадлежат одному человеку», вопрос об этом нужно адресовать не Белому дому, а Кремлю, добавил представитель администрации.

«Мы готовимся к любым непредвиденным обстоятельствам, исходя из предположения, что это может произойти», — добавил собеседник. // Русская служба «Голоса Америки»