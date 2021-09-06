Радник голови ОПУ та речник ТКГ Олексій Арестович зробив расистські висловлювання, коментуючи можливий наплив біженців з Афганістану до України.

Про це йшлося під час його інтерв’ю YouTube-каналу Ukrlife.TV.

Він зазначив, що ЄС закриває прохід біженцям в Європу через Балкани і Італію, тому біженці прямуватимуть через Україну.

“Вони підуть через Україну, Білорусь та РФ. Ми до цього вже готуємося”, — сказав радник Андрія Єрмака.

За його словами, “перший табір з 5 тисяч осіб уже буде тут у нас з афганських біженців”. Фінансування табору, за його словами, ймовірно, відбуватиметься коштом державного бюджету, але вестимуть перемовини з ЄС щодо фінансової допомоги.

На переконання Арестовича, допомога особам, що вимушено перебувають за межами своєї країни, це “тягар білої людини”.

“Якщо ми хочемо в ЄС і НАТО, то це (допомога біженцям — ред.) частина тягаря білої людини”, — заявив Арестович.

Крім цього, коментуючи цю ситуацію, Арестович вдався до недоречних порівнянь та расистських висловлювань. Так, радник голови Офісу президента зробив спробу пояснити, що біженці не несуть загрози, але використав для цього слова “дикі моджахеди з кинджалами в зубах”.

Також він вдався до необґрунтованого порівняння рівня освіти біженців та громадян України, нібито розвінчуючи стереотип про низький рівень освіти перших.

“Знов таки треба розуміти, що це ж не дикі моджахеди з кинджалами в зубах, а освічена публіка, які працювала з західною коаліцією, знає мови. Часто вони освічені набагато більше, ніж середній українець, і інтегровані в західне співтовариство”, — сказав він.

Арестович також додав, що “з біженцями проблем не буде” та розповів, як їх “використовуватимуть”.

“Ми їх будемо використовувати як перекладачів”, — заявив радник.

Кому (не)свіжого пана Арестовича? Радник глави ОП Єрмака заявив, що біженці з Афганістану більш освічені, ніж середньостатистичний українець (включаючи пана Арестовича?) А також, що приймати біженців – це «тягар білої людини» (у міністра-расиста Ткаченка є потужний конкурент). pic.twitter.com/r7rxK4Ifjf — Букви (@Bykvu) September 6, 2021

За словами голови ОПУ Єрмака, з початку евакуаційної операції і до 28 серпня українські літаки вивезли з Афганістану понад 600 людей, серед яких є як українці, так й іноземні громадяни. За його даними, серед тих, кого вдалося евакуювати, є журналісти міжнародних видань, зокрема Globe and Mail, WSJ, USA Today та Stars and Stripes, а також правозахисники, жінки й діти.

Крім цього, українські військові, які дислокувалися в аеропорту Кабула, провели операцію, завдяки якій вдалося евакуювати афганських перекладачів, які працювали з військовими Канади. За це Держсекретар США Ентоні Блінкен подякував Україні.