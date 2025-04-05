Білий дім показує своє справжнє обличчя щодо України – CNN про поїздку посланця РФ до США

Поїздка посланця Кремля Кирила Дмітрієва до Вашингтона багато говорить про політику президента США Дональда Трампа щодо РФ і України.

Джерело: CNN.

“В той час, як цього тижня адміністрація Трампа запровадила торгівельні тарифи проти 185 країн, вона непомітно зняла візові санкції з одного з найближчих радників Володимира Путіна, щоб той міг приїхати до Вашингтона для переговорів”, – йдеться у матеріалі.

Журналісти нагадують, що Кирило Дмитрієв — фінансова людина російського президента, голова Фонду національного добробуту країни. Це був перший візит російського чиновника до столиці США після вторгнення Путіна в Україну три роки тому.

“Це стало останнім знаком того, що президент Дональд Трамп мріє про нові ділові відносини США з Росією — навіть попри те, що він розпочинає торгівельну війну проти багатших і різноманітніших економік союзників США”, – пишуть CNN.

Водночас візит Дмітрієва був не єдиним свідченням позиції Трампа на цьому тижні. Президент США також розкритикував Зеленського, звинувативши його в саботажі останнього проєкту угоди про корисні копалини. За словами журналістів, “драконівські умови угоди свідчать про спробу пограбувати ресурси України і змусити жертву війни, яка постраждала від неї, виплатити репарації третій стороні — Сполученим Штатам”.

Разом з тим CNN вказує, що міністр оборони Піт Гегсет, як очікується, не з’явиться на засіданні контактної групи з питань оборони України в Брюсселі наступного тижня та передали головування контактною групою Великій Британії — це також багато говорить про позицію Білого дому.

Все це відбувається на тлі того, як припинення атак на енергетичні об’єкти і морське перемир’я в Чорному морі зайшли в глухий кут, а Кремль висуває нові вимоги щодо відновлення доступу до міжнародних банківських і торгівельних операцій.

“Але поступки США продовжують надходити. Тимчасове зняття статусу ізгоя з Дмитрієва — лише остання з них”.

Кремлівський інсайдер розповів Філу Меттінглі з CNN, що команда Трампа вже підготувала першу деескалацію війни, і похвалив американського посланника в Росії Стіва Віткоффа.

“З адміністрацією Трампа ми зараз перебуваємо у сфері роздумів про те, що можливо”, – сказав Дмітрієв.

Минулих вихідних Трамп виступив з рідкісною критикою Путіна, заявивши, що він “розлючений” тим, що очільник Кремля поставив під сумнів легітимність Зеленського. Менше уваги приділили тому, що Трамп згладив образи, заявивши журналістам, що він вірить у прагнення до миру Путіна.

“Я не думаю, що він відмовиться від своїх слів. Я знаю його дуже давно”, – сказав він.

Однак, дипломатія адміністрації Трампа дала зрозуміти, що російський лідер робить те, що завжди робить Москва: говорить і воює одночасно, затягуючи мирний процес, щоб посилити позиції Росії на полі бою.

“Щоб війна закінчилася, принаймні одна зі сторін повинна змінити свої військові цілі. Росія насправді не змінила свої військові цілі, після початкової переоцінки, коли її бліцкриг не зміг взяти Київ і повалити Зеленського”, – сказав Хайн Геманс, професор політології в Університеті Рочестера і фахівець з конфліктів на завершальній стадії.

Путін й далі хоче встановити контроль над окупованими регіонами, придушити прагнення України до об’єднання із Заходом, а також усунути Зеленського і встановити проросійського лідера. Попередження Путіна про необхідність усунення “першопричин” війни також є кодом для відступу НАТО у Східній Європі.

Сприйняття того, що Путін не хоче закінчувати війну найближчим часом, посилилося цього тижня, коли він наказав мобілізувати ще 160 000 чоловік.

Головнокомандувач збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі назвав Росію “хронічною загрозою” і “зростаючою загрозою, яка готова використовувати військову силу для досягнення своїх геополітичних цілей”.

“Найбільш милосердна інтерпретація позиції Білого дому полягає в тому, що він ще не здогадується про цю життєво важливу динаміку в мирних переговорах. Більш похмура версія полягає в тому, що він знав про це, але йому байдуже, і він все одно хоче примкнути до Путіна”, – підсумовують у CNN.

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