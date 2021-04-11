Блинкен: новая агрессия против Украины будет иметь последствия для России

«Мы находимся в очень тесном контакте с нашими партнерами и союзниками в Европе».

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию о том, что новая военная агрессия против Украины будет иметь последствия.

«Я действительно обеспокоен действиями России на границе с Украиной. Сейчас там наибольшее количество российских войск с 2014 года, когда Россия впервые вторглась на территорию Украины. Поэтому мы находимся в очень тесном контакте с нашими партнерами и союзниками в Европе», — сказал Блинкен в воскресенье в эфире телеканалу NBC.

Он добавил, что США настроены с Россией на сотрудничество в сферах взаимного интереса, но не готовы ей потакать.

«Президент Байден четко сказал: необдуманные или агрессивные действия России будут иметь последствия», — подчеркнул государственный секретарь США.

Напомним, с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с российской техникой, якобы движущейся к границе с Украиной. О дополнительном развертывании российских сил у границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

В частности, российские войска стали лагерем в Воронежской области. Она граничит с Украиной, но не с оккупированными районами.

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