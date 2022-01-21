Будь-яке введення військ РФ в Україну вважатиметься вторгненням, реакція США та союзників буде жорсткою — Блінкен

США розцінюватимуть будь-яке введення російських військ в Україну, незалежно від його масштабів, вторгненням — і реакція на нього буде потужною.

Про це заявив у п’ятницю держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками переговорів у Женеві з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

«Ми чітко дали зрозуміти, що будь-яка кількість російських військ, що перетнули кордон України, вважатиметься вторгненням, і на це піде швидка, жорстка і єдина відповідь від США і наших партнерів та союзників», — сказав він. // Інтерфакс-Україна