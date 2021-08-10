Букмекеры называют Разумкова главным конкурентом Зеленского на выборах

Эксперты беттинг-сферы обновили свои прогнозы на результаты выборов президента Украины, которые намечены на весну 2024-го года.

У букмекеров помимо традиционных событий из мира спорта, все чаще появляются и котировки на политические события, и украинский сегмент здесь также пользуется повышенным вниманием. Особенно ввиду своей непредсказуемости, что отдельно служит важным аргументом для данной сферы.

Одним из популярных вариантов для пари на политику сейчас являются результаты будущих выборов в Украине, которые предположительно состоятся 31 марта 2024-го года. И, несмотря на то, что до «дня Х» остается еще два с половиной года, эксперты уже оценивают шансы претендентов, а азартные игроки могут поупражняться в своих прогнозах на политические события прямо сейчас. Котировки, которые предлагают аналитики, на данный момент являются весьма интересными.

Лидером гонки, по мнению экспертов букмекера Пин АП, является действующий президент государства – Владимир Зеленский, чьи шансы на этот момент оцениваются в 40% вероятности. А вот главным конкурентом нынешнего гаранта неожиданно стал Дмитрий Разумков. Председатель Верховной Рады Украины пользуется достаточным доверием народа, чтобы составить конкуренцию действующему президенту. И хотя его шансы пока что значительно ниже, чем у Зеленского – всего 20% вероятности, время на сокращения отрыва у этого политика еще достаточно.

Схожие котировки на победителя президентской гонки в Украине в 2024-м году и у других аналитиков. Сразу же после Зеленского и Разумкова в рейтинге возможной победы расположился пятый президент Украины Петр Порошенко. Его шансы на то, чтобы вернуться на главную должность в стране – около 17.5%.

Шансы остальных претендентов на президентство в 2024-м году уже значительно ниже, чем у тройки лидеров. Делящие 4-5 позиции Юлия Тимошенко и Юрий Бойко, имеют по 10% вероятности победы, у Игоря Смешко пока лишь 6.5% шансов, а у Анатолия Гриценко, Арсена Авакова и Дениса Шмыгаля – по 4%.