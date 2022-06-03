Часткове нафтове ембарго, сім’я Пєскова і Кабаєва: ЄС офіційно опублікував шостий пакет санкцій проти рф

Європейський союз офіційно опублікував шостий пакет санкцій проти рф з частковим нафтовим ембарго.

Відповідні документи з’явилися в Офіційному журналі ЄС у п’ятницю, 3 червня, пише УНН.

Що стосується індивідуальних санкцій то їх затосовано стосовно додаткових 65 фізичних та 18 юридичних осіб, включаючи дітей речника глави кремля Дмитра Пєскова, Єлизавету та Миколу, а також Аліна Кабаєва, яка, як вказано, «тісно пов’язана з президентом володимиром путіним», Тетяна Навка, дружина Пєскова, власник ВАТ «Незалежна Нафтогазова компанія» Едуард Худайнатов. При цьому, глави рпц кіріла у переліку немає. Як повідомляли ЗМІ, його виключили зі списку на догоду Будапешту.

Також ЄС накладає санкції на винних у звірствах, що мали місце у Бучі та Маріуполі, і забороняє більше дезінформаторів, які активно сприяють військовій пропаганді путіна.

Повний перелік тут. Це рішення Ради ЄС набирає чинності з дати його опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Решта рішень, як вказано, набувають чинності на наступний день після його опублікування в Офіційному журналі ЄС.

Так, Рада ЄС сьогодні, 3 червня, ухвалила рішення запровадити шостий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти росії та білорусі за повтомасштабне російське вторгнення в Україну. Так, передбачено часткове нафтове ембарго проти рф — відмова від російської нафти займе від 6 місяців для сирої нафти до 8 місяців для інших нафтопродуктів, з «тимчасовим» дозволом транспортування трубопроводами.

Також ЄС поширює чинну заборону на надання спеціалізованих послуг з обміну фінансовими повідомленнями (SWIFT) ще на три російські кредитні установи — найбільший російський банк «Сбєрбанк», Московський кредитний банк та Россільгоспбанк та Білоруський банк розвитку та реконструкції.

Що входить у шостий пакет санкцій ЄС проти рф — перелік.