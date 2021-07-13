«Часто ходит в Офис президента». Арахамия пояснил, почему на главу МВД выдвинули «его» кандидата

Глава фракции «Слуга народа» знал заранее об отставке Авакова и сам предложил нового кандидата

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия был инициатором выдвижения Дениса Монастырского на пост главы МВД вместо Арсена Авакова.

«Почему Монастырский? Я предложил (Зеленскому – ред.), если так честно. Вообще Монастырский довольно часто ходит в Офис президента и всегда по правоохранительным вопросам докладывает. Он – человек в команде, и все нормально к нему относятся. Кажется, у него достаточно и дипломатии, и мощного менеджерского потенциала, чтобы эту роль выполнять», – рассказал Арахамия в эфире «Украина 24».

Голосовать за отставку Авакова и назначение Монастырского депутаты будут в пятницу, 16 июля, после часа вопросов к правительству. Арахамия говорит, что не знает причины отставки Авакова, но не сомневается, что парламент ее поддержит. Как и назначение Монастырского. // «Сегодня»