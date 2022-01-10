Чем закончились переговоры США и России по «гарантиям безопасности» — кратко
Представители США и России в понедельник, 10 января, провели переговоры в Женеве по так называемым «гарантиям безопасности», предложенным российской стороной. Переговоры длились почти 8 часов.
РБК-Украина рассказывает, чем завершились переговоры США и РФ.
Что сказала российская сторона
После переговоров замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел брифинг для журналистов. Главные заявления:
- Россия заявила США, что не планирует нападать на Украину;
- Россия требует, чтобы НАТО отказалось от стран, вступивших в Альянс после 1997 года;
- Россия хочет «железобетонных гарантий» того, что Украина и Грузия не окажутся в НАТО;
- Россия не увидела прогресса в вопросе отказа НАТО от расширения на Восток.
Что сказала американская сторона
Представитель США на переговорах заместитель госсекретаря Венди Шерман также провела брифинг для журналистов после дискуссии с РФ в Женеве. Главные заявления:
- США ждут отвода российских войск от границ Украины, поскольку это станет сигналом к деэскалации ситуации;
- США готовы обсуждать с Россией размещение ракет и военные учения в Европе, но на условиях взаимности;
- США верят в возможность прогресса, но для этого Россия должна начать деэскалацию;
- США не позволят России закрывать двери НАТО для других стран;
- США готовы ввести санкции против ключевых институтов России в случае нападения на Украину;
- США продолжат консультации с союзниками и партнерами.
Что предшествовало переговорам в Женеве
Осенью прошлого года Россия начала стягивать войска к украинской границе, что вызвало беспокойство у Запада. На фоне опасений полномасштабного вторжения в Украину российская сторона выдвинула Западу «гарантии безопасности» в Европе, которые больше похожи на ультиматум к НАТО и США.
Среди требований, выдвинутых Россией, гарантии невступления Украины в НАТО, а также возвращение Североатлантического альянса на рубежи, которые существовали по состоянию на 1997 год.
Напомним, параллельно с переговорами США и РФ в Брюсселе сегодня состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО.