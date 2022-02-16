Численний мітинг під вікнами суду зірвав розгляд справи щодо «організаторів масових протестів»

Сьогодні в Київському апеляційному суді почався розгляд справи за особами, які нібито планували в України масові заворушення, про затримання яких 30 січня відзвітували в МВС.

Водночас під будівлею суду відбувся мітинг, в якому взяли участь понад дві тисячі осіб, серед яких було багато ветеранів АТО, які прийшли підтримати колишнього ветерана АТО Юрія Голубана, повідомляє агентство «Українські новини».

Учасники акції протесту принесли із собою плакати з написами «Мовчання нас вбиває», «Немає свавілля узурпаторської влади» та «Свободу Голубану».

Численна акція під вікнами суду привела до того, що засідання перенесли на 24 лютого під приводом того, що до суду не надійшли матеріали справи.

Нагадаємо, раніше експерти зазначали, що Міністерство внутрішніх справ не надало доказів зв’язку осіб, які нібито планували в Україні масові заворушення, із зовнішніми силами. Так, за словами Дмитра Марунича в день арешту Голубана відбувся допит експрезидента Порошенка слідчими Держбюро розслідувань.

«В очікуванні сенсацій і скандалів біля ДБР зібралися журналісти, присутня поліція. А от прихильників Порошенка, які організовували численні акції протесту, як за попередніх допитів, немає. Хто знає, може не прийшли тому, що саме людей Порошенка, які готували мітинг, і «пов’язала» поліція. А щоб історія не виглядала, як переслідування опозиції, і навернули чергову історію із черговою змовою«, — зазначив експерт.