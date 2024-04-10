Чинуші Міносвіти створили «редакційну політику» для медіа: журналісти обурилися

У Міністерстві освіти й науки створили “редакційну політику для медіа”.

У документі, який розіслали ЗМІ, вказали, як правильно і неправильно вживати назви й абревіатури, пов’язані з відомством та його діяльністю.

Створення “редполітики” обґрунтували “поліпшенням взаємодії” та створенням “якіснішої комунікації” з журналістами.

Це обурило українських медійників, після чого у МОН виправили свої формулювання. Відтепер документ називається “Довідник МОН” та містить тільки рекомендації.

Про що йдеться у “редполітиці”?

У МОН попросили завжди вказувати повну назву установи при першій згадці у тексті, далі – абревіатурою. Водночас скорочення “Міносвіти” потрапило під “заборону”, бо не враховує наукову складову. Пізніше формулювання виправили на “рекомендацію”.

Посади міністра, його заступників і заступниць радять писати з маленької літери та з уживанням фемінітивів.

До списку неправильних назв потрапили “виш”, “вуз”, “вищий навчальний заклад”, “вищий учбовий заклад”, “ВНЗ”, “університети” (у загальному розумінні).

Також у міністерстві попросили замість “завуча” вживати формулювання “заступник/заступниця директора”, не “навчальний заклад”, а “освітній заклад”, не “навчальний процес”, а “освітній процес”, не “отримувати освіту”, а “здобувати освіту”.

Крім того, “реорганізацію/ліквідацію/оптимізацію ЗВО” МОН радить називати “модернізацією мережі ЗВО/процесом укрупнення”.

Також у документі містяться пояснення термінів та абревіатур, які стосуються освіти й науки.

Реакція медійників

Редактор “Європейської правди” Сергій Сидоренко назвав документ від МОН “темником” для медіа, посилаючись на інструкції з висвітлення тем, які українська влада надсилала ЗМІ на початку 2000-х років.

“Шановне керівництво Міносвіти, виженіть на**г сц***ми тряпками ту людину, яка порадила вам таке зробити. А тих, хто це схвалив – назавжди відстороніть від комунікації, бо вони просто непридатні для роботи у цій царині.

PS: готовий понести заслужене покарання за вживання офіційно забороненого терміну “Міносвіти” у моєму пості. Якщо я правильно розумію, завтра моїх батьків викличуть до директора ш̶к̶о̶л̶и̶ міністерства. Іншої опції поки не придумав”, – написав медійник.

Шеф-редакторка видання “Бабель” Катерина Коберник назвала “редполітику” від МОН оксюмороном.

“Це якби “Бабель” написав положення про МОН і попросив міністерство жити за цими правилами”, – зазначила вона.

Також медійниця вважає, що це не рекомендації, а заборони.

“Редполітика від МОН для журналістів – це навіть не совок. Це повне нерозуміння меж і власних повноважень”, – наголосила Катерина Коберник.

Що кажуть у МОН

У міністерстві вже відреагували на критику від представників ЗМІ. Назву “Редполітика МОН для медіа” вони замінили на “Довідник МОН”.

“Цей файл жодним чином не варто сприймати як заборони. Він був створений виключно з рекомендаційною метою для того, щоб пояснити різноманітну освітню і наукову термінологію, показати теми, за якими можна звертатися до ключових спікерів МОН тощо”, – зазначила PR-менеджерка МОН Анастасія Домбровська у коментарі для “УП. Життя”.

Радниця міністра освіти й науки Ілони Станкевич визнала, що вони припустилися помилки, вживши у назві слово “редполітика”.

“У жодному разу це не вказівка чи обов’язок. Цей файл – рекомендаційний. Ми не маємо на меті щось забороняти. Ми хотіли лише полегшити сприйняття освітньої та наукової термінології”, – розповіла вона “УП. Життя”.