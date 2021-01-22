Депутат из фракции Зеленского лоббировал гастроли российского артиста, который выступал в оккупированном Крыму

Доступ к массиву депутатских обращений в различные государственные органы получили журналисты проекта «Схемы». Этих документов не было в публичном доступе.

Авторы материла выяснили, что 19 мая 2020 года Васильковский направил депутатское обращение на имя главы ГПСУ Сергея Дейнеки. Депутат просил сообщить официальную позицию Госпогранслужбы и дать разъяснение относительно «возможности въезда и допуска к участию в гастрольных мероприятиях на территории Украины» гражданина России Алексея Константиновича Узенюка, который выступает под псевдонимом Элджей. Свой интерес Васильковский пояснил тем, что к нему обратились организаторы концертов и гастролей в Одессе и области.

В свою очередь, когда этот вопрос ему задал журналист, депутат заявил: «В интересах Элджея. Он парень творческий. Должен выступать».

Пограничники тогда ответили Васильковскому, что ГПСУ готова предоставить россиянину возможность пересечения границы «в случае выполнения всех условий въезда в Украину, определенных статьей 8 закона «О пограничном контроле».

В 2018 году СБУ на три года закрыла Элджею въезд в Украину после обращения народного депутата Владимира Парасюка. Депутат обратил внимание на опубликованное в Youtube видео с выступления российского рэпера в оккупированном Коктебеле. Однако в июне 2020 года Окружной админсуд Киева снял этот запрет на том основании, что автор упомянутого видео удалил его из Youtube. СБУ не стала обжаловать это решение.