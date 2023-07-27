Депутат Кривошеєв виходить зі «Слуги народу» через кадрову політика партії

Народний депутат Ігор Кривошеєв написав заяву про вихід із партії «Слуга народу».

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

За словами Кривошеєва, він подав дві офіційні заяви – про вихід із політичної ради партії голові політради партії «Слуга народу» Давиду Арахамії та про вихід із партії «Слуга народу» – голові політсили Олені Шуляк.

За його словами, причина його рішення – кадрова політика партії.

«Усім відомо про скандали з нардепами Арістовим та Тищенком… Вони покарані і ніби питання вичерпано – але треба визнати, що це кадрова проблема партії, і вона системна. Вони обидва – це результат кадрової політики партії», – сказав парламентарій.

Кривошеєв додав, що йому соромно, що він раніше про це мовчав.

«Але є речі, про які зараз мовчати не можна. Я противник ініціатив Данила Гетьманцева, але він має безпрецедентний партійний мандат на просування своїх ідей. Було би дивно публічно його критикувати, будучи членом партії, саме тому я вирішив вийти з партії «Слуга народу», – пояснює Кривошеєв.

Ігор Кривошеєв був обраний до Верховної Ради у 2019 році від партії «Слуга народу».

Під час президентських виборів 2019 року очолював «Команду Зеленського» у Закарпатській області. Був довіреною особою Зеленського у ТВО №68 (Закарпатська область).