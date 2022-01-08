Державний секретар Етоні Блінкен оприлюднив позицію США перед переговорами з Росією

Сполучені Штати Америки підтримують Україну і готові до небачених раніше санкцій.

Державний секретар США Етоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати готові до діалогу з Росією у сфері безпеки, але він навряд чи буде можливим, якщо вона продовжить загрожувати Україні.

Про це він сказав на брифінгу після п’ятницю, 7 січня, після позачергового засідання міністрів закордонних справ країн НАТО.

Блінкен наголосив, що нинішня криза була створена Росією і США готові рішуче відповісти на подальшу агресію проти України.

«У 2014 році український народ вибрав для себе демократичне європейське майбутнє. Росія відповіла на це створенням кризи та вторгненням. Відтоді українські території в Криму знаходяться під російською окупацією, а на сході України ведеться війна за участю проксі, якими Росія командує, яких вона забезпечує та фінансує», — заявив держсекретар США.

Він додав, що все це супроводжується іншими формами агресії: економічною блокадою, пропагандою, хакерськими атаки на об’єкти критичної інфраструктури тощо.

«Потім, минулої весни, Росія почала безпричинно накопичувати масштабну військову міць на кордонах з Україною. Близько 100 тисяч солдатів з планами швидко мобілізувати удвічі більше. Як Москва пояснює ці дії? Дезінформацією. Вона стверджує, що це Україна загрожує Росії, що Україна провокує конфлікт, а російські війська — танки, артилерія — накопичуються з метою захисту. Це як сказати, ніби лисиця змушена напасти на курятник, бо його мешканці несуть загрозу», — сказав Блінкен.

Він наголосив, що російські спроби представити Україну агресором є абсурдними.

«Це Росія вторглась в Україну вісім років тому. Це Росія окупувала українську територію в Криму. Це Росія продовжує підживлювати війну на сході України. Це Росія не виконує свої зобов’язання за Мінськими угодами та відмовляється визнати себе стороною конфлікту. І це Росія направляє свої війська до кордону України», — заявив Блінкен.

Державний секретар додав, що у США розцінюють вимоги Росії щодо нерозширення НАТО на схід як спробу відвернути увагу світу від її дій в Україні.

«Нас не відволікти. Бо те, що відбувається в Україні, стосується не тільки України. Це частина ширшої картини з дестабілізації, небезпечної та часто незаконної поведінки Росії, яка намагається створити свою сферу впливу з країнами, які раніше знаходилися під радянським пануванням», — сказав Блінкен.

Він додав, що НАТО ніколи не обіцяло Росії не приймати нових членів і не буде цього робити.

«Політика «відкритих дверей» була основоположною частиною Північноатлантичного договору 1949 року під час створення НАТО. Михайла Горбачова прямо питали про це у 2014 році, і він чітко сказав, що політика розширення НАТО взагалі не обговорювалась під час переговорів щодо возз’єднання Німеччини, яке ознаменувало закінчення Холодної війни. Генеральний секретар Джеймс Бейкер говорив це саме», — сказав Блінкен.

Держсекретар США заявив, що й надалі рішення про вступ нових країн до НАТО ухвалюватиметься виключно країнами-кандидатами та членами альянсу.

Блінкен вірить, що створену Росією кризу можна вирішити шляхом дипломатії.

«Ми вважаємо, що у певних сферах прогрес можливий. Якщо Росія дійсно стурбована нашими діями, США, НАТО та ОБСЄ готові її вислухати та спробувати врегулювати ці питання. Але це має бути дорога з двостороннім рухом. Наша мета — передбачувані та стабільні відносини з Росією. Тому ми готові співпрацювати в питаннях спільного інтересу та вирішувати розбіжності в рамках чесного діалогу», — сказав він.

«Буде важко досягти прогресу, якщо Росія продовжить ескалацію та свою агресивну риторику», — наголосив Блінкен.

Він додав, що у випадку, якщо Росія вибере шлях агресії, її чекатимуть масштабні наслідки з санкціями, які раніше не застосовувались.