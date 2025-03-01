Дональд Трамп і віце-президент Джей Д. Венс «виконують брудну роботу Путіна», вважають американські демократи

Лідери демократів у Сенаті висловили обурення поведінкою Трампа під час зустрічі з Зеленським.

Лідер меншості у Сенаті США Чак Шумер та головнай демократка Комітету із закордонних справ Сенату Джин Шахін висловили обурення агресивною зустріччю президента Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє The Washington Post.

Президент Дональд Трамп і віце-президент Джей Д. Венс «виконують брудну роботу Путіна», заявив сенатор Шумер.

У свою чергу сенатор Жанна Шахін (Нью-Гемпшир), головна демократка у Комітеті зі закордонних справ Сенату назвала поведінку Трампа та Венса Цганебною та відверто неамериканською”.

“Вони знову стали на бік вбивчого головоріза, Путіна, щодо нашого демократичного союзника, України”, – зазначила вона. // LB.ua