New York Post є улюбленою газетою Дональда Трампа.

Американська консервативна газета The New York Post, яку полюбляє читати президент США Дональд Трамп, оприлюднила обкладинку із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання.

Номер The New York Post за 21 лютого вийшов із великим портретом Володимира Путіна на першій шпальті та заголовком: «Президент Трамп: Це диктатор і 10 фактів про російсько-українську війну, які ми ігноруємо на свій страх і ризик».

Автор колонки Дуглас Мюррей визначив 10 фактів для «прозріння» Дональда Трампа. Так, Мюррей зауважує, що Трамп абсолютно правий, що війна «ніколи не мала починатися», але підкреслює, що війну почав Путін, а не Зеленський.

«Путін править Росією залізним кулаком Комітету державної безпеки відтоді, як прийшов до влади у 1999 році. Він безжально придушив незалежні ЗМІ, поклав край вільним і чесним виборам, розгромив громадянське суспільство і вбивав своїх політичних опонентів. І не лише в Росії, але й по всьому світу. Люди, які живуть в Росії і висловлюють будь-яку опозицію до війни, опиняються у в’язницях», – йдеться у матеріалі.