«Диктатор – це Путін». Одна з найвпливовіших американських газет гучно заперечила Трампу

New York Post є улюбленою газетою Дональда Трампа.

Американська консервативна газета The New York Post, яку полюбляє читати президент США Дональд Трамп, оприлюднила обкладинку із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання.

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