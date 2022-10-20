Джонсон лідирує у рейтингу кандидатів на посаду прем’єра Британії, – опитування

За крісло прем’єр-міністра Британії та лідера Консервативної партії цілком міг би поборотися Борис Джонсон, якого змінила Ліз Трасс, що оголосила сьогодні про свою відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування членів Консервативної партії за 17-18 жовтня, опубліковані на авторитетному сервісі YouGov .

За даними опитування, більшість торі (члени Консервативної партії) хочуть, щоб уряд очолив Джонсон. Кожен третій консерватор (32%) каже, що саме він є пілходящим кандидатом. За ним йдуть колишній міністр фінансів Ріші Сунак (23%) та чинний міністр оборони Бен Воллес (10%).

Окремо наголошується, що виборці Трасс особливо зацікавлені у поверненні Джонсона – 44% від їхнього числа називають його наступником.

Більшість консерваторів вважає, що з роллю прем’єра найкраще впораються Джонсон (63%), Воллес (62%), Сунак (60%) та лідер Палати громад Пенні Мордонт (54%).

При цьому вони стурбовані тим, що проведення нових виборів за традиційною схемою може бути погано сприйняте суспільством. Майже 60% заявили, що партії слід визначитись з єдиним кандидатом. Половина підтримала б вибори в один тур за участю двох претендентів.

Нагадаємо, сьогодні британський прем’єр Ліз Трасс оголосила про відставку на тлі критики її економічної та фінансової політики.