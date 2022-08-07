Ердоган у Сочі скасував прес-конференцію з Путіним та відмовився від вечері з ним – ЗМІ

Під час чотирьохгодинних переговорів турецький лідер обмежився кавою та чаєм.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скасував заплановану прес-конференцію з російським диктатором Володимиром Путіним за підсумками переговорів у Сочі. Крім того, він відмовився від вечері.

Про це пише російська газета “Коммерсантъ“.

За даними видання, Ердоган скоротив фотосесію з Путіним до мінімуму. Кілька спільних світлин зробив лише один фотограф. Турецький лідер майже відразу після чотирьохгодинних переговорів полетів додому, відмовившись від спільної вечері.

“Турецький президент не залишився навіть на приготовану вечерю, а під час чотиригодинних переговорів обходився чаєм і кавою”, – пише видання. // УНІАН