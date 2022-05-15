Фінляндія офіційно подає заявку на членство в НАТО

Президент висловив сподівання, що парламент Фінляндії схвалить рішення щодо звернення до Альянсу.

Президент Фінляндії Саулі Нійністе у неділю, 15 травня, заявив, що керівництво країни вирішило офіційно подати заявку на членство в НАТО.

Про це повідомляє Yle.

За словами фінського лідера, з того дня, як Росія вторглася в Україну, багато що змінилося. Він ще раз наголосив: заявка Фінляндії не спрямована проти когось.

«Це історичний день. Розпочинається нова ера. Безпека — це не гра з нульовою сумою. Коли безпека Фінляндії максимальна, загальна безпека зростає», — заявив Нійністе.

За словами прем’єр-міністерки Фінляндії Санни Марін, таке рішення зміцнить Північну Європу, ЄС та відкриє нові можливості для співробітництва.

Водночас Нійністе стурбований тим, що ратифікацію членства його країни в Альянсі можуть відкласти до весняних парламентських виборів у 2023 році. Тож він закликав парламент підтримати рішення якнайшвидше.

Як писав УНІАН, 14 травня президент Фінляндії провів розмову із президентом РФ, під час якої заявив, що Фінляндія подасть заявку на членство в НАТО.

Раніше в Росії почали погрожувати Швеції та Фінляндії військовим вторгненням, якщо вони зважаться на вступ до НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що країна не може підтримати плани Швеції та Фінляндії щодо вступу до Альянсу.

На думку радника керівника ОП Михайла Подоляка, погрози Москви більше нікого не цікавлять, кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, сухопутний кордон Фінляндії з Росією становить майже 1300 кілометрів. Після вступу Фінляндії до НАТО відстань від меж альянсу до Санкт-Петербурга становитиме близько 200 км.

Очікується, що разом із Фінляндією заявку на вступ до НАТО найближчими днями може подати Швеція. // УНІАН