Фокин спровоцировал гневное заявление даже в Офисе Зеленского

Заявления первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина о том, что он не видит войны между Россией и Украиной, прокомментировали в Офисе президента.

«Официальная позиция Украины полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой. Именно с российского вторжения началась временная оккупация Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Именно это государство полностью контролирует временно оккупированные территории Украины и оказывает решающее влияние на все, что там происходит. Это вполне очевидные истины», — говорится в сообщении.

В ОП также отметили, что работа украинской делегации в ТКГ всегда базировалась на национальных интересах Украины и абсолютной правде о войне.

А целью деятельности государства и его представителей является достижение устойчивого мира только на украинских условиях. Для этого и работает украинская делегация в Трехсторонний контактной группе.

«Безусловно, заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже дана надлежащая оценка. Прежде всего — обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы», — добавили в ОП.

Напомним, в обществе бурно обсуждали назначение Фокина в состав ТКГ, протекцию которому якобы составила его внучка Маша, у которой хорошие отношения с главой ОП Андреем Ермаком. В Офисе президента эту версию опровергли. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»