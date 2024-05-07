Франція відправить посла на «інавгурацію» псевдопрезидента, ордер на арешт якого видав Міжнародний кримінальний суд

Не всі держави-члени Європейського Союзу вирішили ігнорувати так звану інавгурацію Владіміра Путіна 7 травня, зокрема Франція, яка буде представлена на рівні посла.

Про це йдеться в публікації Reuters, повідомляє “Європейська правда”.

Європейський дипломат на умовах анонімності повідомив агентство, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть “інавгурацію” кремлівського правителя, але решта сім держав надішлють своїх представників.

Дипломатичне джерело в Парижі окремо уточнило Reuters, що “Франція буде представлена своїм послом в Росії”.

Джерело додало, що Франція раніше засуджувала репресивні умови, в яких відбулись вибори, а також організацію виборів на окупованих Росією українських територіях, які Париж вважає порушенням міжнародного права і Статуту ООН.

У Міністерстві закордонних справ України раніше заявили, що не бачать підстав для визнання глави Кремля Владіміра Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступає проти присутності представників Євросоюзу на церемонії “інавгурації” кремлівського правителя. Низка держав ЄС уже оголосили, що не будуть присутні.

Після фальсифікованих “виборів” у Росії Путін втратив легітимність як президент цієї держави, тож “Європейська правда” більше не вживає термін “президент” щодо цієї особи. Тут ми обґрунтовуємо та пояснюємо важливість цієї зміни.