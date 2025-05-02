Президент США Дональд Трамп закликає республіканську більшість виключити з Конгресу представників Демократичної партії за те, що пропонують оголосити йому імпічмент.

Про це глава Білого дому написав у п’ятницю у своїй соцмережі Thuth Social.

«Демократи справді вийшли з-під контролю, – заявив Трамп. – Вони втратили все, особливо свій розум! Ці радикальні ліві божевільні знову взялися за «імпічмент».

Президент вказав на двох «мало шанованих конгресменів», не даючи їхніх імен, яких обізвав «цілковитими психами». За його словами, вони вже двадцятий раз закликають до «імпічменту», «хоча не мають жодного уявлення, за що я можу бути підданий імпічменту».

«Можливо, за прибирання безладу, який вони залишили нам на кордоні, або за найвищу інфляцію в історії нашої країни, або, можливо, за некомпетентне виведення військ з Афганістану, або за Росію, Росію, Росію / Україну, Україну, Україну, або за напад на Ізраїль 7 жовтня», – іронічно заявив Трамп.

Республіканці мають подумати про те, щоб виключити їх з Конгресу «за всі злочини, які вони скоїли, особливо напередодні виборів», наголосив Трамп.

На його переконання, демократи використовують імпічмент як зброю проти президента Сполучених Штатів, який «докладає всіх зусиль, щоб урятувати країну».

«Це повні нікчеми, які ненавидять нашу країну і все, що вона відстоює. Можливо, нам варто почати грати з ними в цю гру, і вигнати демократів за численні злочини, які вони скоїли – а це справжні злочини», – вказав президент.

Я повідомляв Укрінформ, конгресмен від Демократичної партії Шрі Танедар наприкінці квітня представив статті про імпічмент президенту Трампу, які він вносить до Конгресу. Демократ зазначив, що президент ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, руйнує Америку і ставить під загрозу демократію.

ачного збільшення витрат на оборону як на рівні ЄС, так і на національному рівні.

Глави держав та урядів ЄС також підтвердили непохитну підтримку України, яка вже стала вагомою складовою європейського безпекового простору. Біла книга з майбутнього оборони ЄС та план «Готовність 2030» передбачають нарощування допомоги ЄС для України та швидку інтеграцію ВПК України із європейською оборонною промисловістю. // Укрінформ