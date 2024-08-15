Гарріс із невеликим відривом випереджає Трампа майже у всіх ключових штатах

З моменту запуску своєї кампанії після того, як Байден вийшов із перегонів, Гарріс отримала імпульс в опитуваннях.

Опитування показало, що Гарріс випереджає Трампа на 1% у таких штатах, як Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія й Вісконсин. У семи “хитких” штатах Гарріс має 48% підтримки, а Трамп – 47%, 5% респондентів заявили, що ще не визначилися або не будуть голосувати.

Гарріс покращила позиції демократів з моменту проведення останнього опитування проекту Swing State Project у травні, коли президент США Джо Байден був очікуваним кандидатом від Демократичної партії.

Гарріс зараз незначно випереджає Трампа в п’яти “хитких” штатах і має рівний з ним рейтинг у Джорджії. Єдина перевага Трампа – у штаті Невада, однак Гарріс скоротила його відрив на 6% з моменту проведення останнього опитування у травні.

Кандидат від демократів випереджає Трампа на 3% в Мічигані й Вісконсині. У травні Трамп випереджав Байдена на 2% в Мічигані і йшов з ним нарівні у Вісконсині.

Також Гарріс випереджає Трампа на 2% в Аризоні, де раніше на 1% лідирував Трамп (проти Байдена). Вона також випереджає Трампа в Північній Кароліні, подолавши 7-відсоткову перевагу республіканця в цьому штаті, яка фіксувалася в травні. Крім того, Гарріс випереджає республіканського суперника на 1% у Пенсильванії, де Трамп мав 3-відсоткову перевагу над Байденом.

У Джорджії обидва кандидати йдуть на одному рівні з 48% підтримки. Згідно з опитуванням, Трамп випереджав Байдена на 3% в цьому штаті.

З урахуванням кандидатів від третіх партій, зокрема Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, перевага Гарріс є ще більшою.

Опитування Cook Political Report Swing State Project було проведено серед 2 867 потенційних виборців у семи штатах з 26 липня по 2 серпня і має похибку плюс-мінус 1,83 відсоткових пункти.

З моменту запуску своєї кампанії минулого місяця після того, як Байден вийшов із виборчих перегонів, Гарріс отримала імпульс: згідно з середніми показниками на основі 114 опитувань, кандидат від демократів випереджає Трампа на 1,4%, за підрахунками The Hill/Decision Desk HQ. // Дзеркало тижня