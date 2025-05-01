Гарріс вперше після поразки на виборах виступила з різкою критикою Трампа

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила з гострою критикою у бік президента Дональда Трампа. Це сталося вперше після виборів 2024 року, які вона програла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Демократка виступила на заході у Сан-Франциско до 20-ї річниці заснування Emerge America – організації, що заохочує жінок-демократок до кар’єри політикинь та балотування на виборні посади.

Гарріс під час своєї промови різко розкритикувала перші 100 днів Трампа при владі. Як пишуть ЗМІ, цей виступ Гарріс став найпотужнішим з моменту повернення Трампа до Білого дому. Фактично він ознаменував повернення Гарріс на політичну арену. Після програшу на виборах вона тривалий час зберігала мовчання.

Камала Гарріс під час виступу заявила, що країна спостерігає “повну відмову президента від найвищих ідеалів Америки”. Вона похвалила лідерів та інституції, які чинять опір Трампу та його політиці – від членів Конгресу до суддів, які, як сказала демократка, “підтримують верховенство права перед обличчям тих, хто хоче їх ув’язнити”, університетів, які не підкоряються “неконституційним вимогам”, та звичайних американців.

Політик також звинуватила Трампа у навмисному залякуванні та поширенні хаосу для зміцнення власної влади.

“Вони розраховують на те, що якщо їм вдасться налякати одних людей, це матиме застрашливий ефект на інших. Але вони не помічають, що страх – це не єдина річ, яка заразна. Сміливість заразна”, – заявила Гарріс.

Гарріс також закликаючи американців продовжувати організовуватися, балотуватися на посади та відстоювати основні права та цінності.