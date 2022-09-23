Газета прокремлівскої влади Угорщини пророкує знищення України і закликають ігнорувати 5 статтю НАТО

В угорській газеті Magyar Nemzet, яку вважають одним з рупорів партії влади, вийшла колонка “Війна лише починається”, в якій пророкують знищення України, звинувачують США у тому, що вона ще тримається, та заявляють, що Угорщина мала би не застосовувати 5 статтю НАТО, якби дійшло до прямого зіткнення Альянсу з Росією.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

В Угорщині Magyar Nemzet називають “газетою яку Віктору Орбану кладуть зранку до кави”, а автор публікації Пілхал Тамаш (Pilhál Tamás) – один з авторів, яких називають “колумністами “Фідеса”.

Автор вважає, що після оголошення у Росії мобілізації “скоро до 2 мільйонів російських солдатів зможуть стати до зброї і почнуть стирати з карти ту територію, яка кілька десятиріч мала назву “Україна”.

У публікації є фрази про буцімто “ЦРУшний переворот 2014 року”, і про те, що референдум в окупованому Криму фактично під дулами автоматів був “правом росіян на самовизначення”, а легітимна українська влада є “маріонетковою”, і буцімто сама хотіла війни, якщо не пішла на політичні вимоги Росії.

“Американці натренували українців, озброїли до зубів, напоїли культом Бандери, а потім використали як приманку”, – пише автор.

На адресу США також лунають звинувачення у тому, що РФ не дали одразу розправитися з Україною.

“Без американської зброї, управління, розвідданих, даних з поля бою, воєнного планування – війна би вже давно закінчилася, і був би нарешті мир з новими кордонами”, – йдеться у колонці.

Автор також вважає, що якби дійшло до прямого зіткнення Росії з Північноатлантичним альянсом, Угорщина може і має відмовитися виконувати свої зобов’язання союзника.

“Якщо це переросте у війну НАТО і Росії, ми маємо усіма силами лишатися в стороні! Хай що там у п’ятій статті написано, ми не повинні воювати з Росією… Тому що Росія десятиріччями не є нашим ворогом. Вони – щиріші наші партнери, ніж деякі “союзники” в НАТО”, – пише він.

Ця публікація викликала обурила незалежні медіа в Угорщині. “Здається, ми дійшли до моменту, коли ключове про-Орбанівське щоденне видання перевершує офіційну пресу російського диктатора”, – зазначає один з авторів 444.hu.

Як повідомлялося, в одному з останніх виступів угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що війна в Україні може тривати до 2030 року, і що Україна може втратити третину або половину своєї території, а також допускає розпад Євросоюзу у наступне десятиліття.

Тим часом у столиці Естонії днями з’явилися кілька листівок, на яких Орбана зобразили з вусами Адольфа Гітлера й червоною свастикою на лобі.

Про те, чому Угорщина доводить, що чужа для європейської ціннісної цивілізації, читайте у статті: Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році.