Генсек НАТО о возможном признании Россией «ЛДНР»: нарушит международное право
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал возможное признание Россией так называемых «ДНР» и «ЛНР» нарушением территориальной целостности Украины и международного права. Он также отметил, что такой шаг Москвы усложнит реализацию минских соглашений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Столтенберга.
«Признание Россией так называемых «ДНР» и «ЛНР», если это случится, станет еще одним вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины», — сказал генсек НАТО.
Столтенберг уточнил, что Донецк и Луганск являются частью Украины в признанных мировым сообществом границах. Он добавил, что такой шаг России также станет нарушением международного права и минских соглашений.
Напомним, Государственная дума РФ 15 февраля поддержала обращение к президенту России Владимиру Путину о признании «ЛДНР«.
Отметим, в Министерстве иностранных дел Украины назвали возможное признание Россией «ЛНДР» сознательным выходом из минских соглашений.