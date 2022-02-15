Генсек НАТО о возможном признании Россией «ЛДНР»: нарушит международное право

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал возможное признание Россией так называемых «ДНР» и «ЛНР» нарушением территориальной целостности Украины и международного права. Он также отметил, что такой шаг Москвы усложнит реализацию минских соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Столтенберга .

«Признание Россией так называемых «ДНР» и «ЛНР», если это случится, станет еще одним вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины», — сказал генсек НАТО.

Столтенберг уточнил, что Донецк и Луганск являются частью Украины в признанных мировым сообществом границах. Он добавил, что такой шаг России также станет нарушением международного права и минских соглашений.