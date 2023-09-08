Генсек ООН таємно запропонував Кремлю зняти частину санкцій: у Bild дізналися подробиці

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш пропонував главі МЗС РФ Сергію Лаврову повернутися до “зернової угоди”. У конфіденційному листі зокрема йшлося про зняття санкцій, а також значні преференції для країни-агресора.

Про це пише Bild.

У листі Гутерріш пропонував Лаврову повернутися до “зернової угоди”. Але так, щоб це працювало на перемогу Росії у війні. Стверджується, що пропозиція складається з чотирьох пунктів, які у значній мірі ослаблюють санкції проти Росії.

• повернення державних банків РФ до міжнародної платіжної системи SWIFT

• страхування російських судів від українських ударів у Чорному морі

• полегшення їхнього доступу до портів Німеччини та інших європейських країн

• розблокування заморожених активів РФ у Європі

Так, у першому пункті Гутерріш пропонує скасувати фінансові санкції, введені ЄС проти “Російського сільськогосподарського банку” (РСГБ), який відключено від SWIFT. Зокрема, для обходу санкцій генсек ООН пропонує використовувати спеціально засновану дочірню компанію російського банку під назвою RSHB Capital SA та підключити її до системи SWIFT. Тобто перша людина в ООН хоче створити фейковий банк, який обходитиме санкції ЄС проти російських банків.

У другому пункті генсек ООН пропонує Лаврову застрахувати російські кораблі від атак України в Азовському та Чорному морях. При цьому йдеться не лише про “страхування вантажів для російського експорту продовольства та добрив”, але також страхування “каско та P&I”. Тобто про комплексне страхування від зовнішніх впливів на судна, що використовуються для транспортування. При цьому генсек обіцяє РФ, що “ООН підтримуватиме страхування, щоб наголосити на важливості російського експорту для глобальної продовольчої безпеки”.

У третьому пункті Гутерріш пропонує Лаврову повернути активи в ЄС, які були заморожені санкціями. “ООН може продовжувати допомагати “розморожувати” заморожені активи російських компаній з виробництва добрив у Європейському Союзі”, – йдеться у листі. Зокрема генсек ООН запропонував Лаврову “надати список конкретних рахунків або активів” “для відповідних винятків”.

У четвертому пункті Гутерріш пропонує “забезпечити ефективний доступ російських суден, які перевозять продукти харчування та добрива, до портів ЄС через швидкі портові дозволи”. Він зазначив, що ООН уже провела переговори з Єврокомісією та окремою портовою владою Німеччини, Бельгії, Іспанії та Нідерландів.

Видання зазначає, що керівництво РФ зараз уважно вивчає пропозиції ООН і поки що не погодилося на них, оскільки Кремль вважає пропозиції “занадто хорошими, щоб бути правдою” і сумнівається в “технічній здійсненності” цих послаблень.

Як повідомлялося, президенти Туреччини та Росії Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін на зустрічі в Сочі 4 вересня не дійшли згоди щодо виконання Москвою умов угоди Чорноморської зернової ініціативи та відновлення дії “зернового коридору”.

Окрім того, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що не бачить на горизонті жодної перспективи миру між Росією та Україною.

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що за результатами розмови Ердогана та Путіна президенти Туреччини та України сконтактують і обговорять, про що йшлося в Сочі.

Раніше Туреччина висловила зацікавленність у відновленні “зернової угоди” і запропонувала продовжити експорт агропродукції з України через так званий “зерновий коридор”. Натомість Росія, Туреччина та Катар готові організувати нову “зернову угоду”, однак без участі України. Передбачається постачання “російського зерна” до бідних країн, переважно в Африці.

До слова, 2 вересня Організація Об’єднаних Націй винесла нові пропозиції щодо “зернової угоди”, які зокрема включають перепідключення “Россільгоспбанку” (РСГБ) до системи SWIFT, а також розморожування активів російських компаній у Європі. // “Прямий”