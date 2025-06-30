Глава МЗС відреагував на заяву словацького колеги, який закликав пробачити злочини російських окупантів

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Сибіга: «Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин буде прощений, а не покараний»

Відчуття безкарності Росії є першопричиною її злочинів. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи слова словацького колеги Юрая Бланара, який закликав Україну до пошуку шляхів співпраці з Москвою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Сибіги.

Юрай Бланар – є представником уряду прем’єра Роберта Фіцо, відомого своєю проросійською риторикою. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну словацька влада залишається однією з небагатьох у Європі, хто публічно підтримує політичні контакти з Москвою.

Нагадаємо, Бланар зазначив, що, на його думку, «військового вирішення конфлікту між Україною та Росією не існує», і наголосив на потребі повертатися до дипломатичних підходів та принципів міжнародного права.

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