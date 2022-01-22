Глава ВМС Германии подал в отставку. После скандального заявления о Крыме

Командующий военно-морскими силами Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах уходит в отставку. Такое решение военный принял после скандала, вызванного его словами о том, что Крым для Украины уже потерян и он якобы «никогда не вернется» в состав государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Заявление об оставке Шенбаха уже приняли министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт и генеральный инспектор вооруженных сил Эберхард Цорн.

Вместо него, по информации издания, должен быть назначен его преемник — контр-адмирал Ян Кристиан Каак, который в настоящее время исполняет обязанности заместителя командующего ВМС ФРГ. В 2016 году он возглавил силы операции «Аталанта» в качестве командующего силами — миссия служит для защиты поставок гуманитарной помощи в Сомали и борьбы с пиратством.

Напомним, Шенбах выступал в Индии на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара. В частности, он заявил, что Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым.