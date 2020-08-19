Главы государств и правительств стран ЕС объявили, что не признают результаты выборов в Беларуси

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила 19 августа по итогам специального саммита, посвященного политическому кризису в Беларуси, что главы государств и правительств стран ЕС не признают результаты выборов в этой стране.

«Голосование на выборах в Беларуси не было ни справедливым, ни свободным, — заявила в пятницу Меркель. — ​Нет сомнений в том, что на выборах были массовые нарушения. Мы осуждаем жестокое насилие над людьми. Все заключенные должны быть освобождены без каких-либо условий».

Не исключено, что по итогам саммита будет принято решение о санкциях в отношении самого Лукашенко, его ближайшего окружения и белорусских силовиков. Ранее крупнейшие партии, представленные в Европейском парламенте, уже объявили Лукашенко персоной нон грата, сопроводив заявление словами «Zhyvie Belarus!» («Живе Беларусь!»).

Канада, Великобритания и несколько стран ЕС, включая соседние с Беларусью Литву и Польшу, а также Австрию ранее также не признали результаты выборов в Беларуси 9 августа. ЦИК объявил их победителем Александра Лукашенко, который правит страной уже 26 лет, заявив, что он набрал 80% голосов.

Избирательный штаб Светланы Тихановской, основной соперницы Лукашенко на выборах, также не признал официальные итоги голосования. Утром 19 августа политик призвала сделать то же самое и лидеров ЕС.

В Беларуси уже вторую неделю продолжаются массовые протесты и забастовки с требованием проведения новых, честных выборов, а также отставки самого Лукашенко и главы ЦИК Ермошиной за фальсификацию результатов. Белорусские силовики жестко подавляли протесты: более 7 тысяч человек были задержаны, сотни жестоко избиты и отправлены под арест.

Меркель ранее предпринимала попытки связаться с властями Беларуси: это подтвердил президент Литовской Республики Гитанас Науседа, которому политик сказала ему о попытках связаться с Лукашенко по дипломатическим каналам «с целью урегулирования сложившейся ситуации». Однако, по ее словам, Лукашенко отказался с ней разговаривать.

18 августа в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимром Путиным Меркель заявила, что белорусским властям следует прекратить применять силу против демонстрантов и высказалась за то, чтобы власти Беларуси немедленно освободили политзаключенных и начали диалог с оппозицией.

По версии Лукашенко, которую он озвучил 17 августа во время встречи с коллективом Минского завода колесных тягачей, Меркель ему действительно позвонила и «предложила поговорить». Однако, по словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, президент Беларуси «на данном этапе просто не видит необходимости» в разговоре с канцлером. Вместо этого «попросил своего российского коллегу Владимира Путина передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас».

Вскоре после звонка Меркель Лукашенко привел белорусскую армию на западной границе в полную боевую готовность, объявив, что якобы существует «скоординированная внешняя угроза». Он приказал Минобороны Беларуси особенно следить за передвижением частей НАТО в Польше и Литве. Он отдельно заметил, что были «заявления представителей западных стран, которые не знают, где находится Беларусь, и не знают, что здесь происходит».

Меркель со своей стороны заявила, что «никакого внешнего вмешательства в дела Беларуси не было». // Настоящее время