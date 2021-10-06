Голова фракції «Слуга народу» дав сигнал всім українцям, що маніпуляції з грошима в офшорах це не погано
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що не бачить нічого поганого в офшорах, бо у нього самого було багато офшорних компаній, а нині така є у його дружини.
Про це державний діяч Арахамія сказав на брифінгу 6 жовтня, коментуючи розслідування «Слідства. Інфо» про офшори, пов’язані з президентом Володимиром Зеленським.
«Я ще не передивився, чесно кажучи. Ну, там же історія, якій 9 років тому, коли це було у бізнесі. Я не бачу, чесно кажучи… Офшори – це дві речі… У мене, до речі, багато було офшорів. Я це відкрито в декларації навіть маю. Зараз на дружині один офшор з Сейшелів. Це нормальний процес» — не розуміючи який сигнал він дає громадянам, сказав він.
Арахамія вважає, що в офшорах є негативна і позитивна сторони. Позитивна сторона офшорів, за його словами, – це їх міжнародна юрисдикція. Арахамія зазначив, що у майже всі «топ-100 мільярдерів світу» мають офшорні фірми, на яких зберігається якесь майно, яке може бути захищене «завдяки британському праву, наприклад».
Відомо, що лазівки у законах дозволяють людям на законних підставах уникнути сплати деяких податків, переміщуючи гроші чи створюючи компанії у офшорних зонах, але часто такий крок вважають неетичним у цивілізованих країнах. Уряд Великої Британії наприклад каже, що ухилення від сплати податків «відповідає літері, але не духу закону». Арахамія ж, судячи з його промови, так не вважає.
Таким чином, за словами голови фракції «СН», зникне негативна сторона офшорів, залишиться лише позитивна. Але бізнес-спільнота раніше розкритикувала законпроект — бізнес турбують високі штрафи, розширення бази оподаткування рентою і зміни по акцизах.
Хоча володіння таємними офшорними активами не є незаконним, використання складної мережі секретних компаній для переміщення грошей та активів є ідеальним способом приховати доходи, отримані злочинним шляхом.
Неодноразово лунали заклики до політиків ускладнити ухилення від податків або приховування активів, особливо після попередніх зливів інформації, таких як Panama Papers.
Міжнародний валютний фонд заявив, що використання податкових гаваней коштує урядам щороку до 600 млрд доларів втрачених податків.
Лакшмі Кумар з американської Global Financial Integrity зазначає, що це згубно для решти суспільства: «Здатність приховувати гроші має безпосередній вплив на ваше життя… це впливає на доступ вашої дитини до освіти, доступ до медицини, доступ до житла».