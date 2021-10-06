Голова фракції «Слуга народу» дав сигнал всім українцям, що маніпуляції з грошима в офшорах це не погано

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що не бачить нічого поганого в офшорах, бо у нього самого було багато офшорних компаній, а нині така є у його дружини.

Про це державний діяч Арахамія сказав на брифінгу 6 жовтня, коментуючи розслідування «Слідства. Інфо» про офшори, пов’язані з президентом Володимиром Зеленським.

«Я ще не передивився, чесно кажучи. Ну, там же історія, якій 9 років тому, коли це було у бізнесі. Я не бачу, чесно кажучи… Офшори – це дві речі… У мене, до речі, багато було офшорів. Я це відкрито в декларації навіть маю. Зараз на дружині один офшор з Сейшелів. Це нормальний процес» — не розуміючи який сигнал він дає громадянам, сказав він.

Арахамія вважає, що в офшорах є негативна і позитивна сторони. Позитивна сторона офшорів, за його словами, – це їх міжнародна юрисдикція. Арахамія зазначив, що у майже всі «топ-100 мільярдерів світу» мають офшорні фірми, на яких зберігається якесь майно, яке може бути захищене «завдяки британському праву, наприклад».

Відомо, що лазівки у законах дозволяють людям на законних підставах уникнути сплати деяких податків, переміщуючи гроші чи створюючи компанії у офшорних зонах, але часто такий крок вважають неетичним у цивілізованих країнах. Уряд Великої Британії наприклад каже, що ухилення від сплати податків «відповідає літері, але не духу закону». Арахамія ж, судячи з його промови, так не вважає.

Хоча він підкреслив, що «Слуга народу» прийняла «антиофшорний» законопроєкт №1210, який запрацює 1 січня. Його суть в тому, що людям не треба буде позбуватися чи приховувати офшори, а можна буде офіційно показати ці компанії і сплатити податки в Україні.

Таким чином, за словами голови фракції «СН», зникне негативна сторона офшорів, залишиться лише позитивна. Але бізнес-спільнота раніше розкритикувала законпроект — бізнес турбують високі штрафи, розширення бази оподаткування рентою і зміни по акцизах.

Хоча володіння таємними офшорними активами не є незаконним, використання складної мережі секретних компаній для переміщення грошей та активів є ідеальним способом приховати доходи, отримані злочинним шляхом.