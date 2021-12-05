Як повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на конференції у Фонді Рональда Рейгана
Голова Пентагону: США готові допомагати Україні захищатися від Росії
США готові забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб вона могла захищати свою територію.
Він підкреслив, що Штати занепокоєні збільшенням військового контингенту Росії біля українського кордону і шукатимуть “різні форми підтримки” України.
Остін також заявив, що у цій ситуації “існує простір для дипломатії та роботи лідерів”, однак не став наводити деталі. Адже 7 грудня має відбутися відеодзвінок між президентом США Джо Байденом та російським очільником Володимиром Путіним.
- Нагадаємо, американська розвідка встановила, що Росія планує наступ на Україну одразу з кількох фронтів. На початку наступного року в Україну можуть вторгнутися 175 тис. військових.
- Джо Байден раніше говорив, що працює на тим, аби унеможливити вторгнення Росії в Україну. Він додав, що не погодиться на жодні “червоні лінії” Москви.
- Також Байден заявив, що його адміністрація наразі готує комплекс ініціатив проти Росії.
- До того генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про захист України у разі прямої загрози з боку Російської Федерації.