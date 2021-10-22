Головою Верховного суду обрали Всеволод Князєв: що про нього відомо

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Таємним голосуванням пленум Верховного суду України обрав новим головою цієї інституції Всеволода Князєва.

Засідання Пленуму відбулося 22 жовтня.

Фото: Верховний суд

За Всеволода Князєва віддали свої голоси 98 суддів зі 168, які взяли участь у голосуванні.

На посаду претендували ще два кандидати  —  Володимир Погребняк та Олег Ткачук, які набрали 49 і 7 голосів відповідно.

Князєв обійме посаду голови Верховного суду з 1 грудня 2021 року після завершення каденції чинної голови суду Валентини Данішевської.

Що про нього відомо

Всеволоду Князєву 42 роки, він родом з Миколаєва. Він закінчив Миколаївський гуманітарний інститут, а згодом Одеську юридичну академію.

З 2001 року отримав право займатись адвокатською діяльністю, але у 2013 дія посвідчення адвоката була зупинена.

З 2013 року був суддею Миколаївського обласного адміністративного суду, через два роки обійняв посаду голови цього суду, яку займав аж до 2017.

В електронній декларації 2015 року суддя вказав, що є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ “Консалтингова група “Гектар-Миколаїв”.

В листопаді 2017 став суддею Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду і дотепер працював секретарем Великої палати Верховного Суду яка розглядає найбільш резонансні справи.

На пленумі запевняв, що за ним  немає ніяких політичних сил і “ніяких центрів впливу”. // Букви

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