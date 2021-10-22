Головою Верховного суду обрали Всеволод Князєв: що про нього відомо

Таємним голосуванням пленум Верховного суду України обрав новим головою цієї інституції Всеволода Князєва.

Засідання Пленуму відбулося 22 жовтня.

За Всеволода Князєва віддали свої голоси 98 суддів зі 168, які взяли участь у голосуванні.

На посаду претендували ще два кандидати — Володимир Погребняк та Олег Ткачук, які набрали 49 і 7 голосів відповідно.

Князєв обійме посаду голови Верховного суду з 1 грудня 2021 року після завершення каденції чинної голови суду Валентини Данішевської.

Що про нього відомо

Всеволоду Князєву 42 роки, він родом з Миколаєва. Він закінчив Миколаївський гуманітарний інститут, а згодом Одеську юридичну академію.

З 2001 року отримав право займатись адвокатською діяльністю, але у 2013 дія посвідчення адвоката була зупинена.

З 2013 року був суддею Миколаївського обласного адміністративного суду, через два роки обійняв посаду голови цього суду, яку займав аж до 2017.

В електронній декларації 2015 року суддя вказав, що є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ “Консалтингова група “Гектар-Миколаїв”.

В листопаді 2017 став суддею Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду і дотепер працював секретарем Великої палати Верховного Суду яка розглядає найбільш резонансні справи.

На пленумі запевняв, що за ним немає ніяких політичних сил і “ніяких центрів впливу”. // Букви