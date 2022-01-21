Госсекретарь США обратился к россиянам: Вашей безопасности угрожает только война с Украиной

Запад не стремится поставить под угрозу безопасность россиян. Кремль несет ответственность за эскалацию вокруг Украины.

«И если бы я мог поговорить с русским народом, я бы сказал ему, что вы заслуживаете жить в безопасности и достойно, как и все люди во всем мире, и никто — ни Украина, ни Соединенные Штаты, ни НАТО или страны-члены — не стремятся поставить это под угрозу», — заявил Блинкен.

Он отметил, что в случае войны граждане России будут нести потери.

«Что действительно угрожает вашей безопасности, так это бессмысленная война с вашими соседями в Украине со всеми вытекающими из этого издержками. Прежде всего для молодых людей, которые будут рисковать или даже отдавать за это свою жизнь», — подчеркнул госсекретарь.