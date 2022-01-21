Госсекретарь США обратился к россиянам: Вашей безопасности угрожает только война с Украиной

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Запад не стремится поставить под угрозу безопасность россиян. Кремль несет ответственность за эскалацию вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Блинкен обратился к россиянам: Вашей безопасности угрожает только война с Украиной

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)

«И если бы я мог поговорить с русским народом, я бы сказал ему, что вы заслуживаете жить в безопасности и достойно, как и все люди во всем мире, и никто — ни Украина, ни Соединенные Штаты, ни НАТО или страны-члены — не стремятся поставить это под угрозу», — заявил Блинкен.

Он отметил, что в случае войны граждане России будут нести потери.

«Что действительно угрожает вашей безопасности, так это бессмысленная война с вашими соседями в Украине со всеми вытекающими из этого издержками. Прежде всего для молодых людей, которые будут рисковать или даже отдавать за это свою жизнь», — подчеркнул госсекретарь.

Блинкен также заявил, что в условиях российской эскалации речь идет не только об угрозе вторжения, речь идет о праве Украины на существование.

«Таким образом, ставки для Украины становятся более очевидными. Речь идет не только о возможном вторжении и войне. Речь идет о том, имеет ли Украина право на существование как суверенное государство. Речь идет о том, имеет ли Украина право быть демократией», — говорится в заявлении.

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