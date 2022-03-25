Грузія вислужила прихильність Росії, не підтримавши антиросійські санкції

Голова комітету Ради Федерації РФ у міжнародних справах Григорій Карасін заявив, що реакція Грузії, як не підтримала антиросійські санкції Заходу, «не залишиться непоміченою».

Із заявою Карасін виступив на зустрічі з грузинськими політологами, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на «Ехо Кавказу«.

На сайті Ради Федерації повідомляється, що учасники дискусії відзначили «користь неформального діалогу», який ведеться у «празькому форматі» зі спецпредставником прем’єр-міністра Грузії у відносинах із Росією Зурабом Абашидзе.

У Раді Федерації підкреслили «значне збільшення двостороннього товарообігу, вирішення низки транспортних проблем, а також зростання контактів у гуманітарній сфері».

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не приєднається до санкцій Заходу проти Росії, оскільки це суперечить національним інтересам країни та не може зупинити бойові дії в Україні.

Згодом в уряді Грузії заявили, що війна — не перепона для експорту молочки до РФ.

Також небажання офіційного Тбілісі дозволити виїзд до України грузинських добровольців призвело до відкликання для консультацій українського посла.

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