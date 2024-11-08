Губернатор Каліфорнії заявив, що готовий протистояти «незаконним діям» Трампа
Влада штату Каліфорнія готова протидіяти “незаконним діям” республіканця Дональда Трампа після вступу на посаду президента США.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив губернатор Каліфорнії та представник Демократичної партії Гевін Ньюсом у соцмережі Х.
За його словами, влада штату готова протистояти адміністрації Трампа з багатьох важливих питань – від фундаментальних громадянських прав через репродуктивну свободу до боротьби зі зміною клімату.
“Ми відмовляємося повернути час назад і дозволити, щоб наші цінності та закони піддавалися нападкам”, – зазначив губернатор Каліфорнії.