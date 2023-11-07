Холуї Кремля знов погрожують блокувати початок перемовин про вступ України до ЄС: в МЗС відповіли

Уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана погрожує накласти вето на наступному саміті ЄС у грудні на переговори про вступ України до ЄС через нібито утиски угорського населення

Видання NOS пише, що незабаром Єврокомісія має представити звіт про реформи в Україні, Молдові та шести балканських країнах, які хочуть стати членами Європейського Союзу. Угорщина погрожує накласти вето на переговори України про вступ до ЄС через “порушення прав угорської меншини в Україні”.

“Було запроваджено нові закони, які погіршили життя угорців в Україні”, – сказав Балаш Орбан, права рука прем’єр-міністра Орбана та його політичний радник.

Він має на увазі нещодавно прийнятий в Україні мовний закон, який зобов’язує меншини, не лише угорські, отримувати щонайменше 70% освіти українською мовою. Він вважає, що через цей закон діти, які ростуть в угорськомовній сім’ї в Україні, будуть сильно відставати в школі.

Згодом цю заяву прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він сказав, що ні для кого не секрет, що питання нацменшин принципово просувається Угорщиною і саме в угорському баченні.

“Але вирішуймо проблеми в міру їхнього надходження. Я ще раз наголошую, що наразі ми бачимо, що виходимо на грудень на рішення Європейської ради про відкриття переговорів щодо членства України в ЄС”, – додав міністр.

На думку Кулеби, кожна країна-член ЄС намагатиметься розіграти ситуацію з подальшим розширенням союзу у своїх інтересах.

Нагадаємо, видання Politico з посиланням на джерело в дипломатичних колах Євросоюзу повідомляло, що під час саміту лідерів держав-членів Європейського союзу прем’єр-міністри Угорщини і Словаччини Віктор Орбан і Роберт Фіцо виступили проти виділення Україні фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро. // “Прямий”