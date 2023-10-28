І рибку з’їсти і… Нова словацька влада хоче «лягти під Кремль» на більш вигідних для себе умовах… з США

Міністр оборони Словаччини повідомив, що Братислава не буде відправляти нові партії боєприпасів зі своїх складів в Україну.

Словаччина має намір переглянути оборонну угоду з США на більш вигідних для себе умовах. Про це заявив міністр оборони країни Роберт Калиняк на зустрічі з американським послом Гаутамом Рана, пише Aktuality.

Калиняк зазначив, що задоволений консенсусом щодо того, що діалог є шляхом до взаємного процвітання. “У нас відбулася широка дискусія з американським послом Раною про виклики безпеки і питання, що становлять спільний інтерес для обох держав. Зустріч показала нам, що ми поважаємо думку один одного і можемо без упередженості вислухати і розглянути вимоги іншої сторони”, – заявив міністр.

При цьому Калиняк повідомив, що Словаччина не буде відправляти нові партії боєприпасів зі своїх складів в Україну.

За його словами, він заявив на зустрічі, що новий уряд Словаччини дорожить хорошими відносинами із західними партнерами, але не схожий на “колишні холопські уряди”. “Ми вдячні за конструктивну розмову і співпрацю, але тільки взаємовигідну”, – зазначив Калиняк.

За словами міністра, зовнішня і оборонна політика Словаччини зазнавала невдачі за невдачею.

“Серед найбільших невдач, безумовно, є невдало сформульована угода про оборонне співробітництво і караний розподіл військової техніки і боєприпасів, які абсолютно необхідні Словаччині”, – заявив Калиняк.

На думку Калиняка, для такої невеликої держави, як Словаччина, важливі хороші відносини з партнерами, членство в міжнародних організаціях і випливають з них зобов’язання. За його словами, ефективна співпраця не тільки забезпечує оборону країни, а й відкриває нові можливості для економічного зростання. // УНІАН