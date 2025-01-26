Ілон Маск продовжує впливати на вибори в Німеччині, намагаючись дати «зелене світло» ультраправій партії АдН

Критики звинувачують Маска в тому, що він використав своє величезне охоплення на своїй платформі X, щоб вплинути на результат загальних виборів.

За чотири тижні до загальних виборів у Німеччині технологічний мільярдер Елон Маск знову долучився до передвиборчої кампанії та агітує за АдН. На офіційному старті передвиборчої кампанії партії в Галле радник Трампа та бос Tesla був увімкнений у прямий ефір зі США на початку промови лідерки партії Аліси Вайдель.

Про це повідомляє газета Zeit.

За його словами, АдН – це найкраща надія для Німеччини. Пишатися тим, що ти німець, – це нормально. «Боріться за велике майбутнє Німеччини», – сказав Маск під схвальні вигуки близько 4500 прихильників партії у виставковому центрі в Галле (поліція говорить про 3 200 прихильників). Бізнесмен поскаржився на те, що «занадто багато уваги приділяється провині минулого», і що її потрібно залишити в минулому. Діти не повинні бути винні в гріхах своїх прабабусь і прадідусів, сказав він і закликав до оптимізму.

На його думку, Вайдель була б дуже корисна для Німеччини як канцлерка. АдН користується його повною підтримкою, а також, на його думку, підтримкою адміністрації Трампа.

Вайдель висловила найкращі побажання уряду США за часів Дональда Трампа і його передвиборчого гасла «Зробимо Америку знову великою». Пізніше вона додала: «Зробимо Німеччину знову великою».

Перед Різдвом Маск викликав великий переполох у передвиборчій кампанії в Німеччині своєю заявою про те, що тільки AfD може врятувати Німеччину, а також подальшою розмовою в прямому ефірі з лідером партії і кандидатом у канцлери Вайдель. Критики звинувачують його в тому, що він використовував своє величезне охоплення на своїй платформі X, щоб вплинути на результат загальних виборів.

У своїй промові Вайдель розкритикувала нинішню міграційну, економічну та енергетичну політику. Кумедно, що говорячи про іммігрантів, вона навіть не звернула уваги, що, за фактом, і Ілон Маск теж є іммігрантом у США, хоча й «зі стажем».

Захід супроводжувався протестами. За даними поліції, на місці зібралося близько 9 000 демонстрантів. За фактом партійної конференції та контрдемонстрацій було порушено 13 кримінальних справ, зокрема за нанесення небезпечних тілесних ушкоджень, примус і образу, повідомила ввечері поліція.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц піддав критиці засновника Tesla і власника соціальної мережі X Ілона Маска за його підтримку ультраправих політичних сил у Європі, заявивши, що така діяльність «ставить під загрозу демократію».

За словами Шольца, Маск відкрито підтримує ультраправі рухи у Великій Британії, Німеччині та інших країнах Європи, що, на думку канцлера, є абсолютно неприйнятним. «Це загрожує демократичному розвитку Європи, нашій спільноті, і це необхідно критикувати», – підкреслив Шольц. // Дзеркало тижня