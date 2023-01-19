Іран не визнає російську анексію Криму та чотирьох інших регіонів України

Незважаючи на прекрасні відносини з рф, Іран не визнає входження Криму та чотирьох укранських регіонів до складу росії.

Як повідомляє УНН, про це в інтерв’ю TRT World заявив міністр закордонних справ Ірану Амір Абдоллахян.

“Офіційний Тегеран визнає суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародного права. Тому, незважаючи на те, що відносини між Іраном та росією відмінні, ми не визнаємо входження Криму та ще 4 регіонів до складу росії”, – сказав міністр.

Іран неодноразово спростовував свою військову причетність до російського вторгнення в Україну, заявивши, що Тегеран не приймає чиїсь сторони в конфлікті.

Офіційний представник МЗС Ісламської Республіки Насер Канані заявляв, що “ті, хто звинувачує Іран у підтримці однієї сторони у війні, самі відправляють зброю стороні, що воює”.

Україна, США та західні країни заявляють, що Іран поставив до росії військові безпілотники, які використовуються для нападу на цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури, та ввели санкції проти Тегерана.

Раніше США заявляли, що іранські експерти перебувають у Криму, допомагаючи росіянам використовувати поставлені Іраном безпілотники.