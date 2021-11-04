Ірину Верещук призначено віцепремʼєром-міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

«За» дали голоси 260 депутатів.

Верховна Рада 260 голосами за призначила Ірина Верещук віцепремʼєр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Під час виступу перед депутатами Ірина Верещук зазначила, що повернення територій та відновлення миру є надважливим для держави.

«Але справжній мир можливий тільки після звільнення Криму та Донбасу після звільнення від російської окупації. Деокупація та реінтеграція Криму та Донбасу – це великий виклик, тяжкий і довгий шлях. І ми його здолаємо», – запевнила вона.

Верещук пообіцяла, що міністерство буде виконувати План реалізації стратегії деокупації та реінтеграції Криму.

«Ми почнемо з того, що почнемо аудит виконання, тобто того, наскільки міністерство виконує профільні закони, постанови Кабінету міністрів, укази президента та рішення РНБО», – пояснила вона.

За результатами аудиту відкорегують пріорітети та робочі плани. Також Верещук хоче створити Експертну і громадську раду при міністерстві.

Серед пріорітетів Верещук:

забезпечити належне фінансування проєктів з реінтеграції, мобілізація зусиль фінансів міжнародних партнерів

гуманітарна складова – людиноцентричність відносно тимчасово окупованих територій (ТОТ)

інформаційна політика – розмовляти мовою повернення і воззʼєдання, підтримки і допомоги з людьми на ТОТ

юридична і дипломатична робота – підтримка переговорів у ТКГ, створення «Українського національного центру розбудови миру» для збору доказів порушень прав з боку РФ

співпраця з депутатами

робота з молодью для повернення Криму і частин Донбасу, освіта і працевлаштування молоді з ТОТ

Щодо імплементації формули Штайнмаєра Верещук сказала, що спочатку треба виконати безпекові умови, а потім переходити до політичних питань, яким є ця «формула».

Щодо того, чи увійде вона у склад Тристоронньої контактної групи, Верещук відповіла, що це питання до вищого керівництва держави. Склад делегації у ТКГ затверджує президент.

Ірина Верещук була обрана народним депутатом за списком «Слуги народу».

Після закінчення військового інституту 5 років Верещук проходила службу на офіцерських посадах в Збройних Силах України. З травня 2007 до червня 2008 року працювала юристом Рава-Руської міської ради. З червня до жовтня 2010 року — заступниця голови Жовківської РДА з гуманітарних питань та зовнішньої політики.

31 жовтня 2010 року обрана міською головою Рави-Руської від партії «Сильна Україна». Була кандидатом в народні депутати на позачергових виборах народних депутатів України від 26 жовтня 2014.

У квітні 2015 виступила одним з ініціаторів і організаторів Соціальної платформи «Важливий кожен», автором пропозицій соціально-орієнтованих реформ, в її складі презентувала програму реформ в різних містах України.

З січня 2016 – президент Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень і консенсусних практик.

З вересня 2017 – доцент кафедри політології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова.

На парламентських виборах 2019 року була обрана народним депутатом Верховної Ради України від партії Слуга народу, № 29 в списку.

Член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з державної безпеки та оборони. З 4 вересня до 15 листопада 2019-го — представниця Уряду у ВРУ. Склала повноваження в листопаді 2019 року.

У 2020 балотувалася як кандидатка в мери Києві від «Слуги народу». Під час передвиборчої кампанії запамʼяталася як рекламою, в якій вона «політала» над «мостом Кличка» з зеленою парасолькою.

Замість Верещук в Раду від СН зайде безробітний на момент виборів помічник голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка на громадських засадах – Сергій Кострійчук. // LB.ua