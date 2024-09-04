Ірину Верещук не змогли відправити у відставку з посади віцепрем’єрки-міністра з питань реінтеграції

Заяву на звільнення вона подала до парламенту вчора.

Верховна Рада не змогла відправити у відставку віцепрем’єр-міністерку-міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук. Звітувати перед Радою вона не прийшла.

За звільнення проголосували лише 214 депутатів. Про це стало відомо з трансляції засідання, яку веде нардеп Олексій Гончаренко.

Лише 169 “слуг народу” проголосували за.

Верещук очолює міністерство з 4 листопада 2021 року, а до цього була народною депутаткою та представником уряду в Верховній Раді.

З 2010 по 2015 рік Верещук була міською головою міста Рава-Руська. // LB.ua