Ізраїль вимагатиме вигнання Туреччини з НАТО через погрози Ердогана

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац закликав НАТО виключити зі свого складу Туреччину після того, як її президент Реджеп Таїп Ердоган пригрозив, що його країна може увійти до єврейської держави. Кац наказав дипломатам взаємодіяти з членами Альянсу, аби домогтися вигнання Анкари.

Про це повідомляє The Times of Israel.

“У світлі погроз президента Туреччини Ердогана вторгнутися в Ізраїль і його небезпечної риторики міністр закордонних справ Ізраель Кац доручив дипломатам терміново взаємодіяти з усіма членами НАТО, закликаючи до засудження Туреччини та вимагаючи її виключення з регіонального Альянсу”, — повідомили в міністерстві.

Раніше Ердоган заявив, що Туреччина може увійти до Ізраїлю, аби допомогти палестинцям. Він сказав, що Анкара зробить це так само, як в Карабаху та Лівії, проте не зазначив, як конкретно виглядатиме турецьке вторгнення до єврейської держави.

У відповідь на заяву Ердогана Кац заявив, що президент Туреччини “йде по стопах Хусейна”. Голова МЗС Ізраїлю порадив турецькому лідеру згадати долю іракського диктатора, якого у 2004 році його засудили до смертної кари через повішення. // Дзеркало тижня