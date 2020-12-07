К неудовольствию России ООН приняла «украинскую» резолюцию по Крыму

В понедельник, 7 декабря, Генеральная ассамблея ООН поддержала проект усиленной резолюции Украины о российской милитаризации оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в украинском МИД.

В тексте резолюции призвали Российскую Федерацию как оккупирующую державу немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы из Крыма и незамедлительно прекратить временную оккупацию территории Украины.

Кроме того, осуждается использование Россией захваченных предприятий украинской военной промышленности в оккупированном Крыму и высказывается призыв к РФ воздерживаться от попыток распространить свою юрисдикцию на ядерные объекты и материалы в Крыму.

В тексте резолюции выражается обеспокоенность по поводу продолжающегося призыва граждан Крыма, в том числе имеющих украинское гражданство, в российские вооруженные силы.

Генассамблея ООН призывает Россию воздержаться от незаконной военной деятельности в Крыму и районах Черного и Азовского морей.

Россию призывают продолжить переговоры и вернуть незаконно задержанных украинских граждан в Украину.

При этом в ООН призывают все государства-члены, а также международные организации и специализированные учреждения воздерживаться от любых поездок в Крым, не согласованных с Украиной.

Резолюцию поддержали 63 страны, среди которых Франция, Германия, Греция, Венгрия, Израиль, Италия, Нидерланды, Польша, Испания, Турция, Великобритания, США, Швеция, Норвегия, Швейцария.

Воздержались 62 государства.

Против принятия этой резолюции выступили 17 стран-членов ООН. В частности, это Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

По мнению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, нынешняя резолюция — новый элемент растущего правового давления на Россию.

«Отныне Украина имеет в своем юридическом арсенале дополнительный убедительный политико-правовой аргумент для продвижения деоккупации Крыма»,— говорится в сообщении МИД. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»