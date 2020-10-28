Кабмін призначив голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Також призначили заступника Голови Державної міграційної служби України.

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив низку кадрових рішень.

Про це повідомив у Facebook народний депутат Василь Мокан.

Уряд призначив:

Рудого Івана Тарасовича — Головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (на засіданні Уряду 21.10.20 погоджено пропозицію Міністра Кабінету Міністрів Немчінова О. М. щодо призначення Рудого І. Т. на вакантну посаду Голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Двойленка Івана Володимировича — заступником Голови Державної міграційної служби України (у разі прийняття рішення про погодження пропозиції заступника Міністра внутрішніх справ Гончарова С. М. щодо призначення Двойленка І. В. на вакантну посаду заступника Голови ДМС шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Гетьмана Євгена Миколайовича членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (на засіданні Уряду 21.10.20 погоджено пропозицію Міністра Кабінету Міністрів Немчінова О. М. щодо призначення Гетьмана Є. М. на вакантну посаду члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Буйного Андрія Олександровича — заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Гусака Віктора Григоровича — заступником голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Також Кабмін погодив звільнення Ющенка Олега Олександровича — з посади заступника Міністра інфраструктури України (за власним бажанням).

Також уряд ухвалив такі рішення щодо кадрів:

достроково припинити повноваженя голови правління публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Ліки України» Поліщук Ольги Петрівни (відповідно до пункту 5 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України).

призначити Галенко Наталію Олександрівну заступником голови правління публічного акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія «Ліки України».

тимчасово покласти виконання обов’язків голови правління публічного акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія «Ліки України» на Галенко Наталію Олександрівну.

тимчасово покласти виконання обов’язків генерального директора державного спеціалізованого підприємства «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» на Салія Валерія Петровича (перший заступник генерального директора зазначеного підприємства).

тимчасово покласти виконання обов’язків генерального директора державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» на Пєскова Володимира Геннадійовича (заступник директора технічного (з експлуатації) зазначеного підприємства).

Нагадаємо, позавчора Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення призначити Ірину Король тимчасово виконуючою обов’язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Раніше Ірина Король працювала заступницею директора Департаменту — начальником відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Департаменту дозвільних процедур ДАБІ. // LB.ua