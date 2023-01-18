Кабмін призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ, в.о. очільника МВС

Кабінет міністрів України призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ – головою Національної поліції України. Відтак, він тимчасово виконуватиме обов’язки міністра внутрішніх справ України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ – головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ”, – повідомив Денис Шмигаль

Відтак додав, що після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства. Прем’єр-міністр пояснив, що Міністерство внутрішніх справ – одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. Також, за інформацією ОП, трагедія сталася під час польоту керівництва Міністерства внутрішніх справ в одну з гарячих точок бойових дій України.

Згодом у Кабінеті міністрів України підтвердили дані про загибель керівного складу Міністерства внутрішніх справ, зокрема його очільника Дениса Монастирського. Голова МВС прямував до однієї з “гарячих точок” бойових дій в Україні.

Букви