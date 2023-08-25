Кабмін за результатами перевірки звільняє голову ДСНС

Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Виконання обов’язків голови ДСНС поклали на заступника керівника Служби Володимира Демчука. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення”, – заявив Клименко.

Він запевнив, що Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі.

Сергій Крук у листопаді 2021 року був призначений виконуючим обов’язки голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 16 лютого 2022 року був призначений повноцінним Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Причина звільнення Крука поки невідома. Нещодавно пʼятьом співробітникам ДСНС оголосили підозри після отримання результатів розслідування авіакатастрофи з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським та іншими керівництвом МВС. Трагедія трапилася в січні 2023, коли Крук був в.о. голови ДСНС.

За даними слідства, посадовці ДСНС допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. // LB.ua