Кабмін запропонує РНБО запровадити санкції проти 11 російських акторів

Санкції пропонують ввести строком на три роки.

Кабінет Міністрів у середу, 26 травня, планує затвердити проєкт розпорядження про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до 11 російських представників сфери культури і мистецтв.

Відповідне питання внесено до порядку денного уряду.

Доповідати з цього питання буде віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Проєктом документа пропонується у триденний строк внести пропозиції на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо застосування санкцій до акторів Володимира Вдовіченкова, Жанни Еппле, Ольги Кабо, Дмитра Орлова, Олександра Петрова, Євгенія Проніна, Анастасії Сланевської, Євгенія Стичкіна, Ярослава Сумішевського, Павла Трубінера, Олексія Чадова.

Санкції пропонують ввести строком на три роки. // LB.ua