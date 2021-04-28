Кабмін звільнив Коболєва з посади голови НАК «Нафтогаз України»

Голова правління НАК» Нафтогаз України » Андрій Коболєв звільнений зі своєї посади. Він очолював держкомпанію протягом семи років-з березня 2014 року.

Нагадаємо, напередодні НАК » Нафтогаз України» відзвітувала про збиток за 2020 рік на 19 млрд гривень. Збиток сформований під впливом нижчого попиту і цін на газ, а також через резерви сумнівних боргів.

Разом з тим, 23 грудня 2020 року Кабінет Міністрів затвердив фінансовий план НАК » Нафтогаз України» на 2020 рік з чистим прибутком у розмірі 11,489 млрд гривень. // РБК-Україна