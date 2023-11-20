Кабмін звільнив голову Державної служби спецзв’язку

Також у відставку відправили його заступника.

Кабінет міністрів звільнив Юрія Щиголя з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Також у відставку відправили його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.

Про кадрові зміни повідомив у Telegram представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. Причина звільнення не пояснюється.

“Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на Маковського Дмитра Васильовича”, – йдеться у повідомленні.

Щиголь очолював служби з 2020 року. До того з 2008 проходив військову службу на оперативних та керівних посадах в Службі безпеки України. // LB.ua